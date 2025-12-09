Millionenpleite eines bekannten Nobel-Restaurants

„Im Herzen der bezaubernden Grazer Altstadt begrüßt Sie der Glockenspielkeller – ein Ort, an dem Tradition auf innovative Kulinarik trifft. Tauchen Sie ein in eine Welt voller Geschmack, Gastfreundschaft und historischer Atmosphäre, die wir für Sie mit frischen Ideen neu interpretiert haben“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unser Slogan “Tradition neu entdecken und genießen” ist mehr als ein Versprechen: Wir vereinen die Essenz der steirischen Küche mit modernen Akzenten und schaffen so ein kulinarisches Erlebnis, das Sie begeistern wird. Ob herzhaft-traditionelle Gerichte oder kreative Neuinterpretationen – bei uns wird jeder Bissen zum Genuss.“

Gleich vorweg: Das Drei-Gänge-Menü kostet 59 Euro + 16.50 Euro für die Weinbeleitung, das Vier-Gänge-Menü kostet 69 Euro und die Weinbegleitung 22 Euro.

Die Rede ist von der MS3 Gastro GmbH mit Sitz am Mehlplatz 3 in Graz. Sie betreibt das Nobel-Restaurant „glockenspielkeller“. Das Unternehmen hat laut KSV1870 ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am LGZ Graz beantragt. 10 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.