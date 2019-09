Millionenpleite eines bekannten Gastro-Betriebes

„Wer selber viel reist, der weiß, worauf es bei der Unterkunft wirklich ankommt. Ihre Gastgeber, Jadi und Armin, haben das getan und konnten so viele Erfahrungen sammeln, die alle zusammen den Wohlfühleffekt der "Kaiser Max Appartements" in Innsbruck sowie des Cafés ausmachen. Als leidenschaftliche Gastronomen teilen wir unsere Begeisterung für gute Weine und ausgezeichneten Kaffee gerne mit den Gästen im "Café Kaiser Max". Ganz besonders liegt ihnen die Einbindung von Partnern aus der Region am Herzen. Regionalität und Nachhaltigkeit werden immer ein wichtiges Thema bleiben, deswegen wollen Jadi und Armin diese Faktoren in ihren Ferienwohnungen und Restaurant in Innsbruck bestmöglich umsetzen“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Jetzt musste die Pletzer Gastro GmbH um Armin Pletzer den Weg zum Insolvenzgericht antreten. Die Schuldnerin mit Sitz in Innsbruck wurde laut KSV1870 im Jahr 2017 gegründet. Die Schuldnerin ist Pächterin des „Kaiser-Max-Hauses“ an der Adresse Herzog-Friedrich-Straße 23. Dort kommt es zur Vermietung von Apartments und wird ein Gastronomiebetrieb geführt. „Die Schuldnerin geht von Verbindlichkeiten in Höhe von mehr als 1,1 Millionen Euro aus.“, heißt es vom KSV1870.