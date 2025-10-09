Millionenpleite eines bekannten Bauunternehmens – 102 Jobs vor dem Aus

„Die Firma K. & J. Weixelbaumer hat seit ihrer Gründung im Jahre 1875 das Stadtbild von Wels durch seine Bauaktivitäten maßgeblich beeinflusst. Alle Generationen, die unser Unternehmen seit Beginn an geleitet haben, handelten im Sinn einer gesicherten Zukunft und konnten erfolgreich gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen in ihre unternehmerischen Aktivitäten integrieren. Diese langjährige Tradition im Rücken ist ein gutes Gefühl, unser Blick richtet sich nach vorne“, heißt es auf der Firmen-Homepage.

Die Rede ist von der K. & J. Weixelbaumer Baumeister Betriebs-GmbH, FN215416p, mit Sitz in Wels. Sie hat laut AKV, Creditreform und KSV1870 einen Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens beim Landesgericht Wels eingebracht. 102 Mitarbeiter sind betroffen. Die Löhne und Gehälter wurden bis Ende August 2025 bezahlt.