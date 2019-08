Millionenpleite eines Autopflege-Unternehmens

Dieses Unternehmen hatte laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren Autopflege-Aufträge von Autohändlern erhalten, unter anderem von der Porsche-Gruppe. Die Verträge werden in der Regel für drei bis fünf Jahre vergeben. Die in den Aufträgen vereinbarten Margen sollen jedoch über die Laufzeit konstant gewesen sein, „wodurch erforderliche und inflationelle Mehrkosten in weiterer Folge nicht abgedeckt werden können".

„Das Unternehmen wuchs in den letzten Jahren offenbar zu schnell, wodurch die dadurch entstandenen Mehrkosten, insbesondere die Personalkosten langfristig nicht mehr gedeckt werden konnten“, teilt das Einzelunternehmen dem Konkursgericht mit. „In den letzten zwei Jahren war der Antragsteller aufgrund seiner gesundheitlichen Probleme bemüht, das Unternehmen zu verkaufen.“ Nachsatz: „Der letzte Kaufinteressent zeigte bis zuletzt großes Interesse am Erwerb des Unternehmens des Antragstellers.“