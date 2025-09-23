Millionenpleite eines ambitionierten Bio-CBD-Produzenten

„Deep Nature Project nützen das holistische Wissen über die Ressourcen und das Potential der Pflanze, welches von Menschen in den letzten Jahrhunderten bis heute gesammelt und zusammengetragen wurde, für die Entwicklung unserer naturbelassenen Produkte. Wir unterstützen die Menschen mit unserem Knowhow, um aktiv und gesund zu bleiben. Diese Mission ist der Kern unseres Unternehmens. Wir verstehen uns als Vorreiter im BIO-Hanfanbau“, heißt es auf der Crowdinvesting-Plattform Conda, über die 278 Investoren 433.500 Euro in Deep Nature Project investiert haben.

Und weiters heißt es: „Deep Nature Project produziert Nahrungsergänzungsmittel aus Bio-Hanf und vertreibt diese in fast 30 Märkten weltweit. Zu den Handelsmarken zählen MEDIHEMP, VETRIHEMP, SATIVA VITAL und ALGAVITAL. Das im Markt etablierte Sortiment wird 2020 um eine bio-zertifizierte Naturkosmetiklinie mit dem Namen SATIVA BEAUTY erweitert.“

Über das Vermögen Deep Nature Project GmbH (FN 253527 i) mit Sitz in Gols, Burgenland, wurde laut AKV am Landesgericht Eisenstadt ein Konkursverfahren eröffnet. 16 Mitarbeiter sind von der Pleite betroffen.