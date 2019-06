Millionenpleite einer Werbeartikel-Firma

Diese Verantwortung scheint etwas billig zu sein: Am Ende sind nämlich die Medien schuld. Über das Vermögen dieser maroden Firma war bereits im Jahr 2016 ein Insolvenzverfahren am Landesgericht Wiener Neustadt geführt, das mit einen Sanierungsplan und 30 Prozent Quote für die Gläubiger rechtskräftig beendet wurde.

Nur gegen Vorauskasse

„Das Abgleiten in die nunmehrige Insolvenz wird nach eigenen Angaben der Antragstellerin auf Reputationsverlust durch falsche Nachrichten in den Medien zurückgeführt“, zitiert der AKV aus dem Insolvenzantrag der Zaruba GmbH mit Sitz in Wiener Neudorf. „Der Reputationsverlust hat einen nachhaltigen Rückgang der geplanten Umsätze nach sich gezogen, der nur langsam wieder aufgeholt werden konnte.“ So sollen diese angeblich falschen Informationen bei den Lieferanten dazu geführt haben, dass nur gegen Vorauskasse gelieferte wurde – auch nach Erfüllung des Sanierungsplanes.