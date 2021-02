Millionenpleite einer namhaften Forschungsgesellschaft

Schulden und Vermögen

Die Verbindlichkeiten werden mit rund 1,884 Millionen beziffert, davon entfallen 170.000 Euro auf Bankverbindlichkeiten. „auf welche im Jahr 2013 ein Forderungsverzicht abgegeben wurde, jedoch dürfte die Vereinbarung ein Wiederaufleben im Falle der Insolvenzeröffnung vorsehen“.

„Dies wird im Detail zu klären sein, da bei diesem Bankinstitut auch ein Barguthaben in der Höhe von 212.000 Euro vorhanden ist“, so der AKV. Einschließlich dieses Barguthabens betragen die Aktiva 250.000 Euro, sodass sich eine Überschuldung von in Höhe von 1,634 Millionen Euro errechnet.

"Eine Fortführung des Unternehmens ist nicht beabsichtigt, weil keine neuen Projekte zu erwarten sind", heißt es weiter. "Aus diesem Grund stimmt man auch bereits im Insolvenzantrag einer Schließung des Unternehmens."