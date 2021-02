Millionenpleite einer Gashändlers - Sanierung geplant

„Die AIK Energy Austria GmbH wurde im Jahr 2019 gegründet und war seit ihrer Gründung international im Bereich des Energie- und Rohstoffhandels, primär im Bereich des Gashandels, tätig. Nachdem sich die Umsätze der Antragstellerin zunächst gut entwickelt hatten, brachen die Umsätze 2020 aufgrund der COVID-I9 Maßnahmen am gesamten Gasmarkt stark ein“, heißt es im Insolvenzantrag aus der Feder der renommierten Anwaltskanzlei Urbanek, Lind, Schmied, Reisch. „Die Lockdowns führten dazu, dass Fabriken heruntergefahren wurden und viele große Büros unbesetzt blieben, weil Mitarbeiter im Homeoffice arbeiten. Dadurch ging der Energiebedarf generell stark zurück.“ Überdies soll der Zahlungsausfall eines Großkunden im Herbst 2020 sowie notwendige Restrukturierungsmaßnahmen in der Gesellschaftersphäre der Antragstellerin dazu, dass die Antragstellerin in Liquiditätsschwierigkeiten geriet.

Und weiter heißt es: „Seitens der Geschäftsführung und auch der Gesellschaftersphäre der Antragstellerin dazu umgehend in die Wege geleitete Verhandlungen mit Gläubigem über Stundungen und Gespräche mit Investoren über die mögliche Zurverfügungstellung finanzieller Mittel scheiterten schlussendlich Ende Jänner 2021, sodass die Antragstellerin zur gegenständlichen Insolvenzantragstellung gezwungen war.“