Millionenpleite einer Firma für Energiespeicherlösungen

"Die Antragstellerin wurde 2013 gegründet und befasste sich mit dem Handel von Salzwasserbatterien, welche vorab aus USA und China bezogen wurden. Es war geplant eine eigene Produktionsstätte für Salzwasserbatterien in Frankenburg aufzubauen und weltweit zu vermarkten. Infolge der Corona-Pandemie kam es zu Lieferproblemen von Chips und Grundstoffen. Rechtzeitig eingeleitete Einsparungsmaßnahmen und Personalreduktion konnten die Finanzierung des Aufbaus der Produktion nicht mehr retten" zitiert der KSV1870 aus dem Konkursantrag.

Außerdem ist das Unternehmen laut Creditreform "mit Gewährleistungsansprüchen von rund 3,5 Mio EUR aufgrund von Qualitätsmängeln bei den aus den USA und China gelieferten Salzwasserbatterien konfrontiert".

Die Rede ist von der BlueSky Energy Entwicklungs- und ProduktionsGmbH mit Sitz in Frankenburg am Hausruck. Sie hat am Landesgericht Wels einen Konkursantrag gestellt. Sie beschäftigt derzeit 20 Mitarbeiter, früher waren es sogar 50 Mitarbeiter. Unternehmensgegenstand ist die Produktion und der Vertrieb von Energiespeicherlösungen für überschüssigen Strom aus Photovoltaikanlagen.