Millionenpleite einer bekannten Firmengruppe – 129 Jobs betroffen

„Die Heidenbauer Gruppe deckt alle Gewerke des Metallbaues sowie die Gewerke Bauspengler und Schwarzdecker ab und ist in 5 Bereiche gegliedert: STAHL, ALUMINIUM, EDELSTAHL, METALLKONSTRUKTION und DACH WAND“, heißt es auf der Homepage. „Wir setzen hochwertige architektonische Lösungen und Konzepte um. Durch unsere Bauwerke gestalten wir den Raum und regen die ästhetische Auseinandersetzung zwischen Mensch und Architektur an. Seit 1946 ist das unsere Vision.“

Heute, Freitag, haben die Heidenbauer Edelstahl GmbH („HE“), die Heidenbauer Dach Wand GmbH („HDW“), die Heidenbauer Aluminium GmbH („HA“) und die Heidenbauer Stahl und Tragwerk GmbH („HST“), alle mit Sitz in Bruck an der Mur, beim LG Leoben Insolvenzanträge eingebracht. Das bestätigen die Gläubigerschutzverbände AKV und Creditreform dem KURIER. Insgesamt sind 129 Mitarbeiter von den Pleiten betroffen.

"Ziel ist auch der Erhalt möglichst vieler Arbeitsplätze. Heidenbauer verfügt über ein hochqualifiziertes, engagiertes Team und eine stabile Auftragslage", teilt die Gruppe in einer Aussendung mit.

"Während die HDW ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung und die HE ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt haben, handelt es sich bei der HA und der HST um Konkursanträge", so der AKV.