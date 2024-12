Euram-Bank im Konkurs: 300 Millionen Euro Verbindlichkeiten

Am Handelsgericht Wien wurde am Dienstag über das Vermögen der European American Investment Bank Aktiengesellschaft (Euram Bank) in Sitz in Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Der Konkursantrag wurde bereits am 6. Dezember 2024 von der Finanzmarktaufsicht (FMA) gestellt. Das bestätigt der KSV1870 und Creditreform dem KURIER.

"Die Insolvenzeröffnung kommt nicht überraschend, zumal die FMA dem Kreditinstitut die Fortführung des Geschäftsbetriebs am 16. Oktober 2024 per Bescheid zur Gänze untersagt hat. Laut den vorliegenden Informationen soll die Überschuldung wegen erhöhtem Wertberichtigungsbedarf durch nicht werthaltige Kredite eingetreten sein", so der KSV1870.

"Bei der Euram Bank handelte es sich um eine 1999 gegründete Privatbank, die in Europa, Russland, dem Nahen Osten und Zentralasien tätig war. Insbesondere war das Kreditinstitut auf Private Banking, Immobilienfinanzierung und Asset-Management spezialisiert."