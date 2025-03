Millionenpeite einer bekannten Pharma-Firma für Krebsheilmittel

„Die LUKAS-Stiftung für menschengemäße Medizin verfolgte das Ziel, das in der Krebstherapie lange bewährte und für die Patienten sehr gut verträgliche Arzneimittel ISOREL® wieder herzustellen und zur Verfügung stellen zu können. Hierzu hat die LUKAS-Stiftung den Bau der Heil-Betriebsstätte in Thörl-Maglern, Kärnten/Österreich errichtet“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Da die Herstellung von ISOREL® in verschiedener Hinsicht besondere Anforderungen stellt, wurde auf die Auswahl eines geeigneten Standortes sehr hoher Wert gelegt. Besonders reine Umgebungsbedingungen wurden in Thörl-Maglern (Kärnten, Österreich) gefunden, das sich am Dreiländereck von Österreich, Italien und Slowenien befindet. Als besonderes Erfordernis kam hinzu, dass eine für sich genommen komplexe Technik des pharmazeutisch-aseptischen Reinraums einzubinden war.“

Und weiter heißt es. „Im Mai 2015 war die Grundsteinlegung dieser für die Wiederherstellung des Krebsheilmittels ISOREL®gebauten LUKAS Heil-Betriebsstätte. Sie erstand in neuen künstlerischen Formen, die den Herstellungsprozess unterstützen.“

Die Rede ist von der LUKAS Heil-Betriebsstätte GmbH in Sitz Thörl-Maglern. Über ihr Vermögen wurde ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 35 Mitarbeiter sind laut AKV von der Pleite betroffen. 125 Gläubiger bangen um ihr Geld.