Millionen-Verlust: Opel in der Sackgasse

In der EU ist im Jänner im Vergleich zum Vorjahresmonat die Zahl der Pkw-Neuzulassungen um 7,1 Prozent auf knapp 970.000 Fahrzeuge gefallen. Am stärksten war das Minus in Portugal mit knapp 50 Prozent. Aber auch größere Märkte wie Frankreich (minus 20,7 Prozent) und Italien (minus 16,9 Prozent) verbuchten große Rückgänge. Deutschland mit einem Minus von 0,4 Prozent blieb stabil.

Größter Gewinner war Kia (plus 30,6 Prozent). Die deutschen Hersteller Volkswagen (plus 0,7 Prozent) und Daimler (plus 4,6 Prozent) legten leicht zu. Am ärgsten traf es Renault mit einem Einbruch von einem Viertel. Bei den Franzosen fiel der Gewinn im Vorjahr um 39 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Branchenexperten zeigten sich dennoch beeindruckt. Vor allem der gestiegene Bargeldbestand von 1,1 Milliarden Euro und die geringsten Schulden seit 13 Jahren wirkten positiv.

Der heimische Motorradhersteller KTM steigerte 2011 den Absatz um 22 Prozent auf 81.200 Stück. Der Gewinn legte von 15,9 auf 20,7 Millionen Euro zu.