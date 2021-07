Millionen-Pleite im Schmuckhandel

Seit ihrer Gründung im Jahr 2008 hatte sich die Gooix Group Europe GmbH mit Sitz in Hörsching, Oberösterreich, mit ihrer Eigenmarke „ Gooix“ unter den Top-Brands der Uhren- und Schmuckbranche etabliert, in der zweiten Jahreshälfte 2015 hat aber der Vertragspartner für die Marke "GUESS" die Kooperation aufgelöst. Am Montag musste „ Gooix“ ein Insolvenzverfahren beim Landesgericht Linz beantragen. Das Verfahren ist laut den Gläubigerschutzverbänden Creditreform und KSV1870 bereits eröffnet worden. Das Unternehmen beschäftigt 41 Mitarbeiter und betreibt Filialen in der Lentia-City in Linz und in der PlusCity in Pasching. Den Gläubigern werden 20 Prozent Quote geboten.