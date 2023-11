Millionen-Honorare von Signa? Aufregung um SPÖ-Altkanzler Gusenbauer

Der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler und seit 2010 amtierende Signa-Prime-Aufsichtsratschef, Alfred Gusenbauer, soll der Signa Holding laut News für die Jahre 2020 bis Frühjahr 2022 Honorare in Höhe von zusammen mehr als sieben Mio. Euro in Rechnung gestellt haben. In einer Leistungsbeschreibung heißt es laut dem Bericht, dass man bei der Restrukturierung und bei der Finanzierung von Immobilien der Galeria Kaufhof Karstadt-Gruppe und bei der Beantragung eines Nachrangdarlehens für die Galeria Kaufhof Karstadt beratend mitgewirkt habe.

