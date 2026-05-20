Millionen-Flop am Donauufer: SIGNA-Projekt endet im Konkurs

Es sollte ein Leuchtturmprojekt werden: Auf dem 15 Hektar großen Areal der ehemaligen Werft Korneuburg wollte der SIGNA-Konzern einen lebenswerten Wohnraum für rund 1.500 Menschen schaffen. Ein halbe Milliarde Euro sollte in die Entwicklung des neuen Stadtteils fließen. Doch aus der Vision wurde ein Millionen-Desaster. Wie Günther Moser von Creditreform bestätigt, hat die Rechtsvertreterin der Hafen Korneuburg Immobilien GmbH & Co KG (FN 499898w) nun beim Handelsgericht Wien den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens eingebracht. Die Verbindlichkeiten: rund 40 Millionen Euro. Zehn Gläubiger schauen möglicherweise durch die Finger.

Dominoeffekt nach Benko-Zusammenbruch Die Projektgesellschaft, die zum Konzern der SIGNA Development Selection AG zählt, ist ein weiteres Opfer des spektakulären Zusammenbruchs des Firmenimperiums von René Benko. Was als ambitioniertes Stadtentwicklungsprojekt begann, endete in einem bürokratischen und finanziellen Fiasko. Der Todesstoß kam im Frühjahr 2025: Stadt und Projektgesellschaft zogen das beim Land eingereichte UVP-Verfahren zurück – das endgültige Projektende war besiegelt. Der Gemeinderat reagierte prompt und erließ eine Bausperre. Für die projektfinanzierende Bank war damit die Geduld am Ende: Sie stellte den Kredit fällig. Die Bank wird wohl ein Pfandrecht auf der Liegenschaft haben.