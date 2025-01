Nach Millionen-Deal: Wie es mit TTTech Auto weitergeht

War in den vergangenen Monaten von der österreichischen Industrie die Rede, gab es meist schlechte Nachrichten. Stellenabbau oder Pleiten dominierten. Georg Kopetz , Mitgründer des österreichischen Technologieunternehmens TTTech möchte dem eine Erfolgsgeschichte entgegensetzen.

Anfang Jänner verkaufte TTTEch seine Autosparte an den niederländischen Halbleiterkonzern NXP Semiconductor . Insgesamt fließen bei der Transaktion 625 Mio. Euro . 250 Mio. davon kommen TTTech zugute, das zuletzt etwas mehr als 35 Prozent an der Tochter hielt. Den Rest teilen sich Audi, Samsung, Aptiv und Infineon. Wie aber geht es jetzt mit dem Unternehmen weiter, das zentrale Infrastruktur für das Auto der Zukunft liefert?

Die Autosparte war für TTTech ein wichtiger Markt. Zuletzt wurden rund 100 Mio. Euro und damit mehr als ein Drittel des Gruppenumsatzes von 250 Mio. Euro damit erwirtschaftet, wie Kopetz sagte. Um weiter wachsen zu können, habe man einen Partner gebraucht.

Mit NXP, das in Gratkorn bei Graz eine Niederlassung mit mehr als 600 Mitarbeitern unterhält, arbeitet man bereits seit Längerem zusammen. NXP sei ein europäisches Unternehmen, das aber global denke, sagt Kopetz. Auch das sei wichtig. Wachstum erhofft er sich vor allem in den USA, wo NXP vertreten ist. „Ich erwarte mir, dass unsere Software in Millionen Autos Standard wird“, sagt der Gründer.

Automobilindustrie im Wandel

Die Automobilindustrie befinde sich im Wandel, sagt Jens Hinrichsen, der bei NXP für den Automotive-Sektor zuständig ist. Das Auto werde zum softwaredefinierten Vehikel, an das Nutzer ähnliche Anforderungen stellen wie an Mobiltelefone. Es müsse personalisiert und permanent aktualisiert werden können und auch benutzerfreundlich sein. Dazu kommen erweiterte Funktionalitäten, etwa Fahrassistenten oder Selbstfahrfunktionen.