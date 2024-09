Drei Gründe, warum es mit dem autonomen Fahren langsamer vorangeht als gedacht

1. Vertrauensbasis fehlt: Neben allen technischen Herausforderungen muss mit dem Fokus auf Sicherheit eine Vertrauensbasis bei den Konsumenten schaffen, erklärten Experten bei einer internationalen Konferenz der Initiative "The Autonomous" heute, Dienstag, in Wien.

Denn Erwartungen an einen raschen Siegeszug von autonomen Fahrzeugen haben sich nicht bewahrheitet. Fahrzeuge ab Level 3, also hochautomatisiertem Fahren, bei dem man die Augen von der Straße nehmen und beispielsweise nebenbei Lesen darf, würden bis zum Jahr 2035 erst 11 Prozent der weltweit produzierten Autos ausmachen, verwies Dirk Linzmeier, Chef der auf autonomes Fahren spezialisierten Wiener Softwareschmiede TTTech Auto, auf aktuelle Prognosen. Bis 2040 wird ein Anstieg auf 25 Prozent vorhergesagt. "Das wird nur stattfinden, wenn wir sichere Systeme bauen", so Linzmeier. Menschliche Fahrer seien diesbezüglich derzeit noch immer überlegen.

3. Mehrheit der Europäer ist skeptisch Eine branchenweite Zusammenarbeit sei vor allem beim Thema Sicherheit sehr wichtig, "weil ein Unternehmen alleine diese Herausforderungen nicht bestmöglich lösen kann", ergänzte Ricky Hudi, Vorsitzender der Plattform "The Autonomous", die 2019 von TTTech Auto ins Leben gerufen wurde. Versucht wird dabei ein Ökosystem aller Akteure - von Automobilherstellern über Technologiezulieferern bis zu Regulierungsbehörden - aufzubauen, die an der Entwicklung sicherer autonomer Mobilität beteiligt sind. Dies sei auch im Hinblick auf die Akzeptanz wichtig. Rund 60 Prozent der Europäer würden derzeit kein autonomes Fahrzeug kaufen, so Linzmeier.

Auch die aktuellen Schwierigkeiten in der Autoindustrie seien natürlich ein dämpfender Faktor für die Entwicklung. Weniger Geld bedeute weniger Investitionen in Innovationen.

