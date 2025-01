Mega-Deal um Auto der Zukunft: TTTech verkauft an NXP

Das Wiener Technologieunternehmen TTTech trennt sich vollständig von seiner Autosparte und konzentriert sich künftig voll auf die Bereiche Luft- und Raumfahrt , autonome Maschinen sowie Internet der Dinge. Wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab, wird die 35,8-Prozent-Beteiligung an TTTech Auto an den holländischen Halbleiter-Hersteller NXP verkauft.

Seit der Gründung vor 25 Jahren spielt TTTech auch eine führende Rolle bei der Entwicklung von Zuverlässigkeitsstandards und Lösungen für sichere Netzwerke, Systeme und Steuerungslösungen, die in Millionen von “Embedded-Computern” in wichtigen Industrieprodukten eingesetzt werden.

Die TTTech-Gruppe mit Sitz in Wien ging aus einem Spin-Off der Technischen Universität Wien hervor und ist in mehreren Schlüsselindustrien tätig. Dazu zählen Flug- sowie Raumfahrzeuge und Trägerraketen, Windkraftanlagen und mobile Maschinen.

Georg Kopetz, Mitgründer und CEO von TTTech, will die Erlösen aus dem Verkauf in bestehende und neue Marktsegmente reinvestieren: "Die Kernunternehmen der TTTech Gruppe werden ihr Portfolio an autonomen und intelligenten digitalen Lösungen für verschiedene Anwendungen wie robotische Maschinen, die Transformation des Energiesektors sowie in Luft- und Raumfahrtsystemen sehr aktiv weiterentwickeln", so Kopetz.