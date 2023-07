Wegen unerlaubter Nutzung von Daten f├╝r das Training K├╝nstlicher Intelligenz (KI) muss sich Google vor Gericht verantworten. Die Alphabet-Tochter habe personenbezogene und urheberrechtlich gesch├╝tzte Informationen genutzt, hie├č es in einer am Dienstag in San Francisco ver├Âffentlichten Anklageschrift.