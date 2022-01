Milliarden-Deal in der Fahrrad-Branche

In der ganzen Fahrradbranche boomt es zur Zeit, auch bedingt durch die Corona-Pandemie. In der Fahrradbranche steht eine MilliardenĂŒbernahme bevor. Ein Konsortium um den Finanzinvestor KKR will fĂŒr insgesamt 1,56 Milliarden Euro den niederlĂ€ndischen Hersteller Accell Group mit Marken wie „Batavus“ und „Sparta“ kaufen, wie die Unternehmen in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag ankĂŒndigten. „Wir wollen die Niederlande als Welthauptstadt des Radsports weiterentwickeln und die fĂŒhrende Position im europĂ€ischen Elektrofahrradmarkt ausbauen“, erklĂ€rte KKR-Partner Daan Knottenbelt.

Die beiden GroßaktionĂ€re Teslin and Hoogh Blarick befĂŒrworten die Übernahme. Die Accell-Aktien schossen an der Börse in Amsterdam um 24 Prozent in die Höhe.Der Finanzinvestor bietet den Accell-AktionĂ€ren je Aktie 58 Euro in bar, was einem Aufschlag von 26 Prozent zum Schlusskurs am Freitag entspricht.