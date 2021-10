Polizei nimmt zwei mutmaßliche Fahrraddiebe fest

Ein Zeuge hat die beiden serbischen Staatsbürger am Mittwoch um 5:30 Uhr beim Hantieren an einem parkenden PKW in einer Garage beobachtet und verständigte die Polizei. Die Männer sind anschließend geflüchtet, konnten aber im Zuge einer Fahndung in der Nähe des Tatorts von der Polizei gestellt und festgenommen werden.

Bei dem 66-Jährigen und 51-Jährigen wurde Werkzeug sichergestellt. Im PKW der Männer fanden die Beamten zudem sechs Fahrräder, zahlreiche Fahrradsattel und weiteres Diebesgut.

Verpassen Sie keine Nachricht von Polizei, Rettung und Feuerwehr mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: