Geschäfte in Russland: Aktivisten fordern Milka-Boykott

Der Grund: Der US-Mutterkonzern Mondelez mache weiter Geschäfte in Russland, heißt es in einem offenen Brief der Organisation Vitsche, der dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) vorliegt. Obwohl Mondelez angekündigt habe, seine Aktivitäten in Russland zurückzufahren, betreibe der Konzern weiterhin drei Fabriken in dem Land.