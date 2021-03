Auch für Schokohasen-Produzenten ist Touristen-Flaute bitter

Sein Ab-Werk-Verkauf ist allerdings mehr oder weniger zum Erliegen gekommen. Das liegt an den geschlossenen Grenzen, die zu ausbleibender Kundschaft aus dem benachbarten Ausland führt.

Davon kann Andreas Heindl von der gleichnamigen Wiener Confiserie ein Lied singen. Das Familienunternehmen hat 30 eigene Geschäfte, davon allein vier im ersten Wiener Gemeindebezirk, den fünften (in der Rotenturmstraße) hat die Familie Ende 2020 geschlossen. Mangels Touristen liegt die Ware in der City wie Blei in den Regalen. „Wir sind bei zehn Prozent des Normalniveaus. Dasselbe gilt für unsere Verkäufe am Flughafen“, sagt Andreas Heindl. Nicht nur die Touristen bleiben aus, auch die Einheimischen, die nun im Homeoffice abseits der Stadt bleiben. Heindl hat sich deswegen neue Absatzwege gesucht und sie unter anderem in Deutschland gefunden, wo seine Produkte neuerdings auch in den Regalen der Drogeriemarktkette Müller zu finden sind (so wie auch bei Edeka und Rewe). Und im bayerischen Shopping-Fernsehen „1, 2, 3 TV“. Heindl: „Dort haben wir vor vier Wochen 800 Kartons Schokomaroni hingeliefert, die binnen 45 Sekunden ausverkauft waren.“ Praktischer Nebeneffekt ist quasi eine Gratis-Werbeeinschaltung im bayerischen Fernsehen.