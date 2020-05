Confiserie Heindl: Am Anfang war nur das Nusskipferl

Mit der Produktion der mehr als 180 Konfektsorten allein ist kaum etwas zu verdienen. Daher setzen die Heindl-Brüder weiter auf den Ausbau des Filialnetzes. Vier neue Standorte sind geplant. Einer davon am neuen Wiener Zentralbahnhof. Vor allem für Westösterreich werden noch Franchise-Nehmer gesucht. Derzeit ist Heindl nur in zwei Landeshauptstädten, nämlich in Wien und Graz, mit Eigenfilialen vertreten.