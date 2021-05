Milchartige Pflanzendrinks erobern den Lebensmittelmarkt

Aufschwung. Ob aus Mandeln, Soja, Reis oder Hafer – pflanzliche Milchersatz-Produkte sind nicht nur bei Veganern ein Renner. So ist es auch kein Wunder, dass der Börsengang des schwedischen Haferdrink-Herstellers Oatly in den USA für Furore sorgte.

Der Ausgabekurs von 17 Dollar je Aktie wurde schon an ersten Tag um 30 Prozent überflügelt. Unterm Strich spielte der Gang an die US-Technologiebörse Nasdaq 1,65 Milliarden Dollar ein, davon fließen etwa 1,1 Milliarden Dollar in das Unternehmen und der Rest an die Aktionäre. Dazu zählen das US-Investmenthaus Blackstone, der Ex-Starbucks-Chef Howard Schultz, die TV-Moderatorin Oprah Winfrey, die Schauspielerin Natalie Portman und der Rapper Jay-Z.