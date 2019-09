Mietkosten in Österreich seit Krise um gut ein Drittel gestiegen

Die Mietkosten haben in Österreich seit der Finanzkrise kräftig angezogen, ergibt eine Studie der Agenda Austria. Während die allgemeine Teuerungsrate nur 18,4 Prozent ausmachte, stiegen die Wohnkosten für einen Großteil der Bevölkerung um mehr als ein Drittel an.

So stiegen die Kosten (Nettomieten und Betriebskosten) im privaten Mietsegment seit 2009 von 6,6 Euro pro Quadratmeter auf 9,1 Euro an. Das ist ein Plus von 38 Prozent, wobei der Großteil des Anstiegs auf die Nettomieten entfiel.