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Wohnen hat sich heuer im ersten Quartal stark weiter verteuert. Die Miete inklusive Betriebskosten lag im österreichweiten Schnitt bei 10,5 Euro pro Quadratmeter, wie die Statistik Austria am Donnerstag bekanntgab. Das war um 4,8 Prozent mehr als ein Jahr zuvor und um 1,1 Prozent mehr als im vierten Quartal 2025. Die Monatsmiete für eine Durchschnittswohnung stieg den Angaben zufolge im Jahresabstand von 663,8 auf 695,1 Euro. Die Nettomieten legten heuer in den ersten drei Monaten gegenüber dem ersten Quartal 2025 von 502 auf 523,9 Euro zu, die Betriebskosten erhöhten sich von 2,5 auf 2,6 Euro pro Quadratmeter.

Kosten variieren je nach Mietsegment, Region und Mietdauer Im Vergleich zum Vorquartal sei der Anstieg hauptsächlich auf den Anstieg der Nettomiete zurückzuführen, "während die Betriebskosten nur geringfügig zugelegt haben", sagte Statistik-Austria-Generaldirektorin Manuela Lenk. Die vorliegenden Daten sind Durchschnittswerte. Die tatsächliche Höhe der Monatsmieten inklusive Betriebskosten hänge vor allem von Mietsegment, Region, Wohnungsgröße und Mietdauer ab. Die publizierten Mietkosten der Statistik Austria sind hochgerechnet auf 1,8 Millionen Hauptmietwohnungen in Österreich.