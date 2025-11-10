Wien: Nachfrage nach Wohnungen übersteigt Angebot "deutlich"

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Immobiliendienstleister CBRE ortet eine "strukturelle Unterversorgung" am Wiener Wohnungsmarkt. Aufgrund einer geringen Zahl an Fertigstellungen, hohen Baukosten und dem Wachstum der Bevölkerung würde die Nachfrage nach Wohnungen das Angebot derzeit "deutlich übersteigen", heißt es in einer Aussendung vom Montag. Eine Trendumkehr zeichne sich trotz positiver Signale wie sinkenden Leitzinsen sowie der ausgelaufenen KIM-Verordnung aktuell nicht ab.

Hoffnungen ruhen auf der Donaustadt und Floridsdorf CBRE berichtet von rund 8.800 im Jahr 2025 fertiggestellten Wohnungen im großvolumigen Neubau, ein Rückgang von etwa 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr. "Besonders betroffen ist der frei finanzierte Mietsektor, dessen Neubauleistung um mehr als die Hälfte unter dem Fünfjahresdurchschnitt liegt. Für das kommende Jahr 2026 ist nur ein leichter Anstieg auf unter 10.000 Wohnungen zu erwarten - zu wenig, um Entlastung zu schaffen", schreibt das Unternehmen. Zu hoffen gebe lediglich die Entwicklung in den Flächenbezirken Donaustadt und Floridsdorf im nordöstlichen Teil der Stadt. Hier werden mehr als die Hälfte aller neuen Wohnungen gebaut. "Aufgrund der noch vorhandenen Flächenreserven und den dementsprechend geringen Grundstückspreisen wird, neben den explizit ausgewiesenen Stadtentwicklungsgebieten, hier auch in den kommenden Jahren der Fokus liegen", erklärt Marc Steinke von CBRE Österreich.