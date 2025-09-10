Strenge Kreditregeln:„Informell lebt KIM-Verordnung weiter“

Das Auslaufen der strengen Kreditvergabe-Regeln mit Ende Juni – bekannt unter der „KIM-Verordnung“ – freut Banken, Finanzdienstleister, die Bau- und Immobilienbranche. Die Nachfrage nach privaten Wohnbaukrediten zieht nach einer längeren Durststrecke wieder an. Auch steigende Realeinkommen und sinkende Zinsen tragen dazu bei.

Dennoch beklagt Hannes Dolzer, Obmann der Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich, dass drei von fünf Banken aus Sorge vor der strengen Finanzmarktaufsicht (FMA) weiter die Kriterien der KIM-Verordnung anwenden würden. Denn in FMA-Rundschreiben würde sehr wohl auf die Einhaltung der Kreditregeln (zum Beispiel: mindestens 20 Prozent Eigenkapital vom Immobilienwert, maximal 35 Jahre Laufzeit etc.) gepocht. Dolzer: „Die KIM-Verordnung ist formell abgeschafft, informell lebt sie weiter.“

Dolzer, aber auch Roman Oberndorfer, Obmann der Immobilientreuhänder, fordert daher mehr Flexibilität seitens der Banken ein.