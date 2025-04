Nach 13 Jahren an der Spitze der Raiffeisenlandesbank (RLB) Oberösterreich hat der 65-jährige Heinrich Schaller zum letzten Mal die Bilanz seines Instituts präsentiert und dabei auch gleich persönlich Bilanz gezogen. In den Jahren unter seiner Führung stieg die Bilanzsumme um 10 Milliarden auf 49 Milliarden Euro, die harte Kernkapitalquote von 8,8 auf 17,7 Prozent. Und auch das abgelaufene Geschäftsjahr sei „sehr, sehr zufriedenstellend“ verlaufen.

Die Risikovorsorgen für potenzielle Kreditausfälle wurden um 58 Millionen auf 175,5 Mio. Euro reduziert. Dabei habe sich die Situation bei Unternehmen nicht wesentlich gebessert, so Schaller. „Es gibt eine relativ hohe Anzahl an Insolvenzen.“ Firmenkunden würden nicht sehr stark nach Krediten nachfragen. Und private Immobilienfinanzierungen seien zwar leicht gestiegen, doch das Interesse drücke sich nicht in Abschlüssen aus. Viele potenzielle Kunden könnten sich entweder einen Kredit nicht leisten oder würden auf tiefere Zinsen warten.

Bankensteuer

Ebenfalls zum Abschied sehr verärgert zeigte sich der Manager über die neue Bankensteuer. „Ich verstehe diese Maßnahme überhaupt nicht, das ist eine Willküraktion, die der Wirtschaft schadet. Es weiß niemand, was damit passiert. Außer um Budgetlöcher zu stopfen, hat die Abgabe keinen Sinn.“ Heuer sei die RLB OÖ mit 30 Mio. Euro betroffen. Die Abgabe schwäche den Sektor massiv, da zugleich die Aufsicht die geforderten Kapitalquoten immer weiter nach oben erhöhe.

Und auch die EU bekommt von Schaller ihr Fett ab. Die strengen Taxonomieregeln etwa würden an der Realität vorbeigehen. „Wenn die EU so weiter tut, fährt Europa mit Vollgas an die Wand. Das betrifft jeden Bereich der Regulierung.“ Um die wirtschaftliche Lage Österreichs habe er keine Angst, sie werde in ein bis eineinhalb Jahren durchgestanden sein. „Aber es ist viel zu tun.“