Baumit-Chef: Wohnbau kommt nicht in Fahrt

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Der Wohnungsbau kommt nicht vom Fleck. „Von einer Erholung oder Steigerung sind wir das dritte Jahr in Folge noch weit entfernt“, sagte der Österreich-Chef des Baustoffherstellers Baumit, Georg Bursik, zur APA.

Die Flaute am Bau betreffe „Österreich - und Deutschland noch ärger“, berichtete Bursik, der bei Baumit für beide Länder zuständig ist. „Österreich hat ja das Problem, dass überhaupt nicht gebaut wird, obwohl wir Zuzug haben“, skizzierte er die Situation plakativ. „Der Neubau steht - seit 15 Jahren wurden nicht so wenig Wohnungen fertiggestellt wie jetzt“, so Bursik.

Schon zu Beginn des Jahres hatte er appelliert, dass wieder mehr gebaut werden müsse - wenn möglich halbwegs leistbar. Um den steigenden Bedarf zu decken, sollten seinen Angaben zufolge jährlich zwischen 40.000 und 60.000 Wohneinheiten errichtet werden. Von dem Ziel war man da noch um etwa 40 Prozent entfernt. Das Geschäft mit Zement, Beton und Baustoffen läuft schleppend. Und das bisschen Mehr im Sanierungsbereich wiege den Rückgang im Neubau nicht auf, sagte der Unternehmenschef. Hierzulande gibt es seinen Angaben zufolge über zwei Millionen Gebäude, „die saniert gehören, die dem wärmetechnischen Standard nicht entsprechen, die viel Heiz- und Kühlenergie verbrauchen“. Klimatechnische Verbesserungen kommen seiner Ansicht nach nicht schnell genug voran. „Wenn wir in dem Tempo weitermachen, haben wir die zwei Millionen Häuser in 100 Jahren nicht saniert“, vermerkte Bursik.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Baumit Baumit-Chef Georg Bursik.

Gebremste thermische Sanierung Die Regierung evaluiert derzeit alle Klima- und Umweltförderungen. Angesichts des immensen Budgetdefizits soll die staatliche Förderung für die thermische Sanierung zwar fortgeführt, aber deutlich gekürzt werden. Ab wann wieder Geld fließt, ist noch offen. Laut Umweltministerium wird sich die Förderquote künftig bei 30 Prozent einpendeln - bis Ende 2024 waren 75 Prozent der Kosten für den Tausch von Öl- und Gasheizungen gefördert worden. „Die Förderung ist ja relativ abrupt mit Dezember stillgelegt worden“, monierte der Baumit-Chef. Dabei trage die Förderung in weiterer Folge zum heimischen Bruttoinlandsprodukt bei und erhalte beziehungsweise schaffe Arbeitsplätze, zählte er als Vorteile des staatlichen Mittelflusses auf.