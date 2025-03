Heizungstausch-Förderung: Finanzminister legt sich nicht fest

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) legt sich hinsichtlich einer möglichen Fortführung von staatlichen Unterstützungsmaßnahmen beim Heizungstausch nicht fest. "Es ist ganz wichtig, alle Klimamaßnahmen auch danach zu beurteilen: Was sind die effizientesten Maßnahmen im Bezug auf die Zielerreichung? Und das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten tun", sagte der neue Finanzminister am Dienstag in Brüssel.