Klimabonus-Aus trifft Ärmere hart: Was man dagegen tun könnte

Soziale Auswirkungen des CO2-Preises abfedern

Im Grunde war der Klimabonus als Rückvergütung von Kosten gedacht, die Österreichern durch die Einführung des CO2-Preises entstanden. Kraft- und Heizstoffe wurden dadurch teurer. Für Unternehmen und Privatpersonen wird es dadurch attraktiver, auf weniger CO2-intensive Heiz- und Mobilitätsformen umzusteigen. Der Klimabonus sollte Privatpersonen entlasten, denen hier zu wenig Alternativen zur Verfügung standen. Durch eine regionale Staffelung erhielten Bürger am Land - die mehr auf Privat-Pkw angewiesen sind - teilweise doppelt so viel Geld wie Bewohner von Städten mit gut ausgebautem Öffi-Netz.

"CO2-Bepreisung wird weltweit eingesetzt. Sie ist sinnvoll, weil sie eine effektive Maßnahme ist, um Emissionen zu reduzieren", sagt Thomas Leoni, Leiter der Fakultät Wirtschaft an der FH Wiener Neustadt bei einem Gespräch, zu dem Diskurs - Das Wissenschaftsnetz am Montag einlud. Das große Problem seien negative soziale Auswirkungen. "Ein älteres Ehepaar am Land, das ein Auto braucht und in einem Haus mit Ölheizung lebt, ist durch den CO2-Preis ganz anders belastet als ein junges Paar in einer städtischen Wohnung, auch wenn das Einkommen gleich ist." Manchen Bevölkerungsgruppen falle der Umstieg auf weniger CO2-intensive Technologien leichter als anderen.