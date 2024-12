KURIER-OGM-Umfrage: "Klimabonus hatte fast keine Relevanz“

41 % sprechen sich dafür aus, dass der teure Klimabonus (2022-2025: über 4 Milliarden Euro) künftig sozial gestaffelt werden soll. 36 % sind – wie derzeit auch von Experten vorgeschlagen – für dessen gänzliche Abschaffung. Und das, so Bachmayer, „obwohl die Berichte von Pleiten und Budgetproblemen die Konsumenten vorsichtiger bei ihren eigenen Ausgaben sein lassen.“ 48 % geben an, 2025 gleich viel Geld wie 2024 ausgeben zu wollen – 41 % weniger.

Verzichten will man wenn, dann bei Gelegenheitskäufen (33 %) und einmaligen Anschaffungen (28 %) – am wenigsten bei Versicherungen (16 %). Um im Alter finanziell abgesichert zu sein, sorgt die Mehrheit der Befragten (55 %) privat vor. Mit ein Grund: 52 % halten ihre Pension für sicher bzw. eher/sicher – 48 % gehen indes davon aus, dass ihre Pension eher unsicher/unsicher sein wird. „Das Vertrauen in das Pensionssystem ist innerhalb der Parteien und der Altersgruppen geteilt“, so Bachmayer.