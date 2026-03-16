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Heuer dürften mehr Eigentumswohnungen verkauft werden als im Vorjahr. Der Immobilienmakler und -berater EHL rechnet mit einem Plus von 8 Prozent. Vor allem im zweiten Quartal sollte es zu mehr Abschlüssen kommen, so das Unternehmen am Montag in einer Aussendung. Begründet wird dies mit dem Auslaufen des Wohn- und Baupakets der Regierung mit Ende des ersten Halbjahres. Daher sei allein von April bis Ende Juni mit einem Anstieg der Verkaufszahlen um 12 Prozent zu rechnen.

Im Rahmen des Wohn- und Baupakets wurden ab April 2024 keine Gebühren für die Grundbuch- und die Pfandrechtseintragung verrechnet. Die Grundbucheintragung schlägt normalerweise mit 1,1 Prozent des Kaufpreises zu Buche, die Pfandrechtseintragung mit 1,2 Prozent. Werde eine Wohnung zum Teil mit Kredit finanziert, könne dies eine Ersparnis von rund 2 Prozent bedeuten, merkte Karina Schunker, Geschäftsführerin von EHL Wohnen, an. Dies sei zwar nicht ausschlaggebend, aber durchaus ein Grund, einen geplanten Wohnungskauf vorzuziehen. Den Anstieg bei den Verkaufszahlen über das Gesamtjahr führt EHL auf die seit vergangenem Jahr gesunkenen Finanzierungskosten zurück. Außerdem werde das Angebot neuer Wohnungen im Laufe des Jahres signifikant zurückgehen. Die gestiegene Nachfrage nach Eigentumswohnungen sei auch auf die stark gestiegenen Mieten zurückzuführen, so Schunker.