Prognose: Heuer werden mehr Eigentumswohnungen verkauft
Zusammenfassung
- EHL erwartet 2024 einen Anstieg der Wohnungsverkäufe um 8 Prozent, besonders im zweiten Quartal durch das Auslaufen des Wohn- und Baupakets.
- Die Gebührenbefreiung für Grundbuch- und Pfandrechtseintragung endet mit Juni, was zu einem kurzfristigen Verkaufsanstieg führt.
- Gestiegene Nachfrage nach Eigentumswohnungen wird durch gesunkene Finanzierungskosten, sinkendes Angebot und hohe Mieten begünstigt.
Heuer dürften mehr Eigentumswohnungen verkauft werden als im Vorjahr. Der Immobilienmakler und -berater EHL rechnet mit einem Plus von 8 Prozent. Vor allem im zweiten Quartal sollte es zu mehr Abschlüssen kommen, so das Unternehmen am Montag in einer Aussendung.
Begründet wird dies mit dem Auslaufen des Wohn- und Baupakets der Regierung mit Ende des ersten Halbjahres. Daher sei allein von April bis Ende Juni mit einem Anstieg der Verkaufszahlen um 12 Prozent zu rechnen.
Im Rahmen des Wohn- und Baupakets wurden ab April 2024 keine Gebühren für die Grundbuch- und die Pfandrechtseintragung verrechnet. Die Grundbucheintragung schlägt normalerweise mit 1,1 Prozent des Kaufpreises zu Buche, die Pfandrechtseintragung mit 1,2 Prozent.
Werde eine Wohnung zum Teil mit Kredit finanziert, könne dies eine Ersparnis von rund 2 Prozent bedeuten, merkte Karina Schunker, Geschäftsführerin von EHL Wohnen, an. Dies sei zwar nicht ausschlaggebend, aber durchaus ein Grund, einen geplanten Wohnungskauf vorzuziehen.
Den Anstieg bei den Verkaufszahlen über das Gesamtjahr führt EHL auf die seit vergangenem Jahr gesunkenen Finanzierungskosten zurück. Außerdem werde das Angebot neuer Wohnungen im Laufe des Jahres signifikant zurückgehen. Die gestiegene Nachfrage nach Eigentumswohnungen sei auch auf die stark gestiegenen Mieten zurückzuführen, so Schunker.
Wunsch nach Eigentum
82 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher würden gerne im Eigentum wohnen. Dieser 2025er-Wert ist laut Bausparkassenverband gegenüber 2024 sogar noch um drei Punkte gestiegen.
Doch laut Studie fehlen durchschnittlich 75 Prozent des nötigen Kapitals. Eigenmittel gewinnen an Bedeutung in der Finanzierung des Wohneigentums, das im Preis steigt. "Eigenmittel werden immer wichtiger", sagte Andreas Kaim von der s Bausparkassa.
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