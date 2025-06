Südlich von Wien hat das US-Unternehmen Microsoft in den vergangenen Jahren drei neue Rechenzentren errichtet, die - gemessen an ihrer Leistung - zu den größten in Österreich zählen. Mit der Aufteilung auf drei Standorte hat das Unternehmen eine "Cloud Region" geschaffen, durch die Unternehmen Microsoft-Dienste nutzen und ihre Daten gleichzeitig sicher im Inland speichern können. Am Montag wurde die Rechenzentrumsregion offiziell eröffnet.

Eine Milliarde Euro investiert

Die drei Rechenzentren finden sich nahe Schwechat, Achau und Vösendorf. Die genauen Standorte nennt Microsoft aus Sicherheitsgründen nicht. Auch Bilder davon werden nicht hergezeigt, stattdessen dient ein Modell aus Lego als Anschauungsmaterial.

Die Zentren sind bereits in Betrieb, werden momentan allerdings nur gemeinsam mit ausgewählten Testkunden genutzt. "Im August gehen wir mit der Cloud Region live", kündigt Hermann Erlach, General Manager von Microsoft Österreich, an. Eine Milliarde Euro habe Microsoft insgesamt in die Projekte investiert.