Miba schmiedet breitere Unternehmensführung

Konzernchef Mitterbauer hatte bereits Mitte Dezember in einem Zeitungsinterview die neue Zukunftsstrategie des Unternehmens angekündigt - Miba will demnach in ein paar Jahren nicht mehr überwiegend Autozulieferer, sondern auch ein Energiekonzern sein und entlang der gesamten Energiewertschöpfungskette tätig werden.

Neuer Fokus

Das beginne bei der Energieproduktion und reiche von der Übertragung und Speicherung bis zur Nutzung der Energie. Derzeit ist das Unternehmen vor allem im Bereich der Antriebstechnik für Mobilität aktiv. Miba-Gleitlager könnten künftig etwa auch in Windrädern zum Einsatz kommen. Aber auch Batteriemodule, Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge oder intelligente Stromnetze sollen viel stärker als bisher zum Betätigungsfeld des Unternehmens gehören.

Im Geschäftsjahr 2019/20 erzielte Miba mit weltweit 30 Produktionsstandorten einen Umsatz von 977 Mio. Euro und beschäftigte rund 2.700 Mitarbeiter in Österreich. 2027 begeht der Konzern mit Sitz in Laakirchen (Bezirk Gmunden) den 100. Jahrestag seines Bestehens.