Metro-Österreich-Chef: „Regionalität ist kein Schmäh“

Wie genau wollen Kunden wissen, woher Produkte stammen?

Sehr genau. Mit unserer sogenannten Pro Trace App können Sie etwa die Herkunft unserer Fische genau zurückverfolgen. Das Thema Herkunft gilt aber nicht nur für Lebensmittel, sondern auch für den sogenannten Non-Food-Bereich.

Merkt Metro die schwächere Konjunkturentwicklung?

Grundsätzlich nicht. Aber unser Geschäft ist mitunter antizyklisch. Der Jänner und Februar waren zum Teil besser als erwartet. In der Gastronomie sehen wir aber erstmals seit Jahren eine Wachstumsstagnation. Das Zustellgeschäft wächst allerdings.

Wie viel Prozent macht das Zustellen von Ihrem Geschäft aus?

24 Prozent ist Zustellung, der Rest ist stationärer Cash & Carry-Handel. Wir wollen den Zustellanteil in den kommenden zwei Jahren auf 30 Prozent erhöhen.

In welchen Regionen gibt es Wachstumspotenzial?

In manchen Tourismusgebieten, etwa in Salzburg oder in Kärnten. In diesen Regionen wollen wir mit unserem Zustellservice neue Kunden gewinnen, die wir mit unserem stationären Cash & Carry-Konzept nicht optimal erreichen.

Und Wien?

Da sind wir Marktführer.