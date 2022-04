Metaverse für Kinder: Das Rennen um den virtuellen Spielplatz

Globale Tech-Konzerne liefern sich aktuell ein Wettrennen um den Aufbau eines mit Avataren bevölkerten Metaverse. Der weltgrößte Spieleentwickler Epic Games (Fortnite) sicherte sich kürzlich zwei Milliarden Dollar von Sony und Kirkbi, die familiengeführte Holdinggesellschaft hinter der dänischen Lego-Gruppe.

Mit Fortnite hat Epip bereits eine virtuelle, weltweit erfolgreiche Spielewelt geschaffen, in der sich Tausende von Menschen als 3D-Avatare in verschiedenen digitalen Räumen bewegen können. Rund um das erfolgreiche Spiel sollen künftig große Veranstaltungen und Konzerte stattfinden, so der Plan von Epic Games.