Metaller-Streik: Arbeitgeber wollen Löhne einseitig erhöhen

Die Gewerkschaft schießt sich auf Arbeitgeber-Verhandlungssprecher Christian Knill ein. Dieser verbreite Unwahrheiten, ein Gehaltsangebot von 3 Prozent plus, wie von ihm gegenüber Medien angegeben, habe gar nie vorgelegen. „Das ist ein noch nie dagewesener unseriöser Verhandlungsstil, der uns zeigt, dass die Arbeitnehmerseite nicht ernstgenommen wird. Es ist auch befremdlich, dass Herr Knill die Verhandlungen von außen kommentiert, obwohl er nicht am Verhandlungstisch sitzt. Für uns sind daher die Warnstreiks die logische Konsequenz“, betonen Wimmer und Dürtscher.

Knill wehrt sich gegen die Vorwürfe: „Mir Unwahrheiten vorzuwerfen ist schlechter Stil und inakzeptabel“, lässt er in einem Statement ausrichten. „Das ist eine aggressive Sprachkultur die spaltet, anstatt dass sie zusammenführt.“ Wenn man zu den 2,7 Prozent die angebotenen Verbesserungen im Rahmenrecht dazunehme, komme man auf ein Angebot, das mehr als drei Prozent wert ist.

Warnstreiks ab Montag

Ab Montag beginnen wie angekündigt "vorzugsweise ab Mittag" Warnstreiks in den ersten ausgewählten Betrieben. Diese würden sich dann in die kommende Woche hinein ziehen, aber nicht allzu lange dauern. Wo und wann genau sei noch offen, sagte Dürtscher zur APA.

Industrielobby mahnt

Die Industriellenvereinigung (IV) appelliert indes an die Arbeitnehmervertreter, ihre gesellschaftspolitische Verantwortung für eine Entwicklung des Arbeits- und Wirtschaftsstandortes wahrzunehmen. Machtpolitisch begründete Drohgebärden und parteipolitisch motivierte Streiks seien in einer sensiblen Situation wie dieser der falsche Weg, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer.„Streiks verursachen kurz- und langfristige volkswirtschaftliche Schäden, wie 30 bis 50 Millionen Euro pro Streiktag in der Metalltechnischen Industrie, und gefährden in weiterer Folge hochwertige Arbeitsplätze in Österreich“.