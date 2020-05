Metaller: Hartes Feilschen um 4 Prozent

Wir sind nicht hergekommen, um ein bereits öffentlich gemachtes Angebot zu unterschreiben." Den Gewerkschafts-Chefverhandlern - Rainer Wimmer von der Produktionsgewerkschaft Proge und Karl Proyer von der Angestelltengewerkschaft GPA - war das Angebot der Arbeitgeber in der ersten "echten" Lohnrunde für 190.000 Metallbeschäftigte zu wenig.



Die Arbeitgeber hatten eine Ist-Lohn-Erhöhung um 3,1 Prozent angeboten. Plus einer Einmalzahlung von 200 Euro unabhängig vom Unternehmenserfolg. Bereits vor dem Start der Kollekitvvertragsrunde hatten sie ein Angebot von drei Prozent plus Einmalzahlung angekündigt.



Proge-Chef Wimmer übte nach der Unterbrechung am frühen Abend denn auch heftige Kritik am Unternehmer-Angebot: "Das ist etwas, das wir seit Wochen kennen. Das ist eine totale Missachtung der Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben, denen die Inflation alles wegfrisst." Die Gewerkschaft will jetzt den Druck verschärfen. Am Mittwoch will sie entgegen früheren Gepflogenheiten, in einer Pressekonferenz konkrete Prozentforderungen auf den Tisch legen. Die Höhe wollten sie vorerst nicht verraten, Insider gehen aber von "einem Vierer vor dem Komma" aus. Noch vor der nächsten Runde am 12. Oktober sollen in ganz Österreich Betriebsversammlungen stattfinden, auf

denen die Arbeitnehmer auf einen harten Kurs eingeschworen werden sollen.