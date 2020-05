Metaller-Gewerkschaft will 3,5 Prozent

Die Metallergewerkschaft (Proge) und die Angestelltengewerkschaft GPA, an deren Spitze Rainer Wimmer bzw. Karl Proyer verhandeln, wollen naturgemäß eine möglichst hohe prozentuelle Erhöhung der Ist-Löhne. Die "Schmerzgrenze" liegt - bei einer durchschnittlichen Inflationsrate von rund 2,9 Prozent seit dem letzten Abschluss per 1. November 2010 - dem Vernehmen nach bei 3,5 Prozent. Die Grünen legen die Latte noch höher.Sie fordern sogar eine Erhöhung um fünf Prozent. 2010 hatten die Gewerkschaften eine Ist-Lohn-Erhöhung um 2,3 Prozent bzw. um mindestens 45 Euro brutto pro Monat ausgehandelt. Zusätzlich gab es nach Betriebserfolg gestaffelt Einmalzahlungen von 50, 100 oder 150 Euro.



Die Metaller - die am Donnerstag ihre Forderungen überreichten (tatsächlich verhandelt wird am 4. und 12. Oktober) - läuten die Herbstlohnrunde für insgesamt 1,2 Millionen Arbeitnehmer ein. Gleichzeitig mit der Industrie begannen auch die Verhandlungen für die 200.000 Mitarbeiter im Metallgewerbe, ab Mitte Oktober wird für die rund 450.000 Handels-Beschäftigten verhandelt. Danach steht die Gehaltsrunde für 350.000 Beamte auf dem Plan.