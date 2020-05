Metaller: Gewerkschaft steht Streik bei Fuß

Das Angebot der Arbeitgeber, an deren Spitze Christoph Hinteregger verhandelt, ist von den Arbeitnehmer-Wünschen noch weit entfernt. Sie boten in der ersten "echten" Verhandlung 3,1 Prozent Lohnerhöhung plus eine nach Unternehmensgewinn gestaffelten Einmalzahlung von bis zu 200 Euro an. Eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent würde, so Hinteregger, angesichts der sich im nächsten Jahr drastisch abschwächenden Konjunktur "kein Betrieb der Metallerbranche verkraften". Klein- und Mittelunternehmen wären dadurch sogar in ihrer Existenz gefährdet.



Die Streikdrohung kritisierte er am Dienstag heftig: "Mit einem derartigen Drohszenario entfernt sich die Gewerkschaft von der jahrzehntelangen Praxis einer konstruktiven Sozialpartnerschaft." Die Streikdrohung sei "völlig unangemessen" und stelle "eine eminente Gefährdung des Wirtschaftsstandortes Österreich dar".



Die Gewerkschaften haben den sich abzeichnenden Arbeitskampf offenbar gründlich und seit Langem geplant. Bereits Ende September - also noch vor der ersten Runde mit den Arbeitgebern am 4. Oktober - hatten sie die Betriebsräte per Brief zu Konferenzen unmittelbar nach der ersten Runde eingeladen. Und sie aufgefordert, "bereits in den nächsten Tagen eine Betriebsversammlung in euren Unternehmen ... einzuberufen".