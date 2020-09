Metaller-Gewerkschaft bleibt auch im Krisenjahr hart

Die österreichische metalltechnische Industrie erlebt derzeit ihren größten Rückschlag seit dem zweiten Weltkrieg. Im Gesamtjahr 2020 wird die Produktionsleistung um 20 Prozent zurückgehen, prognostizieren Branchenvertreter.

Appell

Und lassen mit einem dramatischen Appell aufhorchen: „Es wäre besser, wenn wir die heurigen Lohnverhandlungen ins nächste Jahr verschieben, so wie das unsere deutschen Kollegen gemacht haben“, sagt Christian Knill, Obmann des Fachverbands Metalltechnische Industrie (MTI). Die Branche leide wirklich, die Corona-Krise werde die Unternehmen nicht nur heuer, sondern auch noch die nächsten drei bis vier Jahre beschäftigen.

„Es gibt nichts zu verteilen, außer Sorgen“, sagt Knill in Richtung Gewerkschaft. Am 24. September steht die erste Runde der jährlichen Kollektivvertragsverhandlungen zwischen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern an. Die Metaller sind mit rund 134.000 Beschäftigten und 39 Milliarden Euro Produktionswert eine der wichtigsten heimischen Branchen, der Kollektivvertragsabschluss gilt als richtungsweisend für die Verhandlungen in den danach folgenden Branchen.