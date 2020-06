Metaller fordern fünf Prozent

Die Gewerkschaft will bei der heuer erstmals seit 40 Jahren in sechs Branchen einzeln verhandelten Lohnrunde für rund 180.000 Metaller neuerlich ordentlich zulangen. Die Industriegewerkschaft ProGe und die Angestelltengewerkschaft GPAdjp forderten am Mittwoch eine Erhöhung der Mindest- und Ist-Löhne um exakt fünf Prozent. Und die Erhöhung soll – so ProGe-Chef Rainer Wimmer und GPA-Chefverhandler Karl Proyer – für alle Metaller möglichst gleich hoch ausfallen. Auch wenn auf Druck des mit 120.000 Beschäftigten größten Fachverbands Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI) getrennt verhandelt wird. Ausnahmen soll es dem Vernehmen nach nicht für Branchen, sondern nur für verlustreiche Unternehmen geben.