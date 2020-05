Metaller: Erbittertes Ringen um den Vierer

Eskaliert war der Lohnstreit heuer ungewöhnlich früh. Die Gewerkschaften hatten den Arbeitgebern vorgeworfen, dass sie die Beschäftigten und ihre Forderungen nicht ernst nähmen. Bereits lange vor dem offiziellen Start am 22. September hatten die Unternehmer drei Prozent mehr Lohn plus Einmalzahlungen in Aussicht gestellt. Als sie in der ersten Runde ihr Angebot nur auf magere 3,1 Prozent erhöhten, hatten die Arbeitnehmer-Vertreter in Betriebsversammlungen Druck gemacht, ihre Forderungen durchzusetzen und Kampfmaßnahmen bis zum Streik beschlossen.



Am vergangenen Dienstag brachen sie die Verhandlungen ab und starteten mit Warnstreiks, an denen bis zu 100.000 Beschäftigte in mehr als 200 Betrieben teilnahmen. Ab Montag wollten sie unbefristet streiken, sollten die Arbeitgeber nicht am Wochenende weiter verhandeln.



Ein vorläufiger Kompromiss gelang nur nach dem Eingreifen der Sozialpartner-Spitzen - ÖGB-Präsident Erich Foglar und Wirtschaftskammer-Präsident Christoph Leitl. Nach Sondierungsgesprächen am Sonntag vereinbarten die Kontrahenten, die Streiks auszusetzen und am Montag zu verhandeln.