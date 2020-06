Metaller: "Anschlag auf Sozialpartnerschaft"

Ein Grund für das Ausscheren dürften allerdings auch die festgefahrenen Fronten bei der Flexibilisierung der Arbeitszeit sein. Die Arbeitgeber hatten bei den Verhandlungen 2010 längere Durchrechnungszeiten für Mehrstunden gefordert, was die Überstundenzuschläge reduziert hätte. Die Gewerkschaften hatten sich gegen die Streichung von Überstunden-Zuschlägen gewehrt, das Thema wurde daraufhin in eigene Verhandlungsrunden zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern ausgelagert. Als auch diese Verhandlungen im Frühjahr 2011 endgültig scheiterten, setzten die Arbeitgeber das Thema Arbeitszeit im Vorjahr gar nicht mehr auf die Tagesordnung der Herbstlohnrunde.



Dem Arbeitszeitstreit gibt Wimmer wenig Mitschuld am Zerbrechen der Verhandlungsgemeinschaft: „Natürlich wollten die Arbeitgeber eine weitere Flexibilisierung, um sich Überstundenzuschläge zu ersparen. Aber für uns ist es inakzeptabel, dass die Mitarbeiter Überstunden machen müssen und dafür nur Zeitausgleich ohne jegliche finanzielle Abgeltung bekommen sollen.“ Außerdem haben die Metaller – so Wimmer – „das Arbeitszeitmodell mit der größten Flexibilität in ganz Österreich“.



Wie der Streit um die Verhandlungsgemeinschaft weitergeht, ist offen. Metaller und GPA beraten am Mittwoch in einer gemeinsamen Präsidiumssitzung über weitere Maßnahmen. In den nächsten Wochen werden die Mitglieder informiert, spätestens am 30. Mai will die Gewerkschaft über allfällige Kampfmaßnahmen entscheiden.

Die Arbeitgeber-Seite ist gespalten. Die Nichteisen-Metallindustrie – Fachverbands-Vorsteher Alfred Hintringer ist einer der beiden Arbeitgeber-Chefverhandler der großen Metallerrunde – will wie geplant verhandeln. Der Fachverband Bergbau, Stahl will erst mit den Gewerkschaften über die weitere Vorgangsweise beraten.