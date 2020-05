Metaller: 5,5 % mehr Lohn oder Kampf

Das Angebot - das die Arbeitgeber in der ersten Verhandlungsrunde am vergangenen Dienstag auf den Tisch gelegt hatten - sei eine "Beleidigung aller Beschäftigten in der Metallindustrie". Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Lohnerhöhung um 3,1 Prozent plus eine an das Betriebsergebnis gekoppelte Einmalzahlung von 200 Euro geboten.



Bei einer für das Gesamtjahr erwarteten Inflationsrate sei das - so GPA-Chefverhandler Karl Proyer - "nicht der geringste Reallohn-Zuwachs".



Einmalzahlungen seien, wies Wimmer das Angebot zurück, "der Schnittlauch aufs Brot", sie würden aber eine nachhaltige Lohnerhöhung nicht ersetzen. Außerdem hätten die Unternehmen - nach einer Untersuchung von 200 Firmen der Metallbranche - in den vergangenen drei Jahren 90 Prozent der Gewinne an Aktionäre und Eigentümer ausgeschüttet. Den Mitarbeitern dagegen habe man Zurückhaltung bei den Löhnen gepredigt, sonst sei der Industriestandort Österreich gefährdet.