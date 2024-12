Meta möchte nun auch eigene Atomkraftreaktoren bauen

Meta ist für den Ausbau seines KI-Bereichs an Atomstrom interessiert und sucht nach eigenen Angaben Entwickler für den zukünftigen Bau von eigenen Kernkraftwerken. Wie das Unternehmen am Dienstag (Ortszeit) mitteilte, will es ab Anfang der 2030er-Jahre in den USA ein bis vier Gigawatt an neuen Kernkraftwerkskapazitäten errichten.

"Wir bei Meta sind davon überzeugt, dass die Kernenergie eine zentrale Rolle beim Übergang zu einem saubereren, zuverlässigeren und diversifizierten Stromnetz spielen wird", so das Unternehmen weiter. Meta sucht nach Entwicklern, die über Fachwissen in den Bereichen gesellschaftliches Engagement, Entwicklung und Genehmigungen von AKWs verfügen, und würde entweder kleine modulare Reaktoren oder größere Kernreaktoren in Betracht ziehen.

Die Kernenergie sei im Vergleich zu Projekten im Bereich der erneuerbaren Energien wie Solar- und Windenergie kapitalintensiver, brauche eine längere Entwicklungszeit und unterliege mehr behördlichen Anforderungen.